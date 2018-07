Politie vindt ondergrondse container met wietplanten in De Heurne

video Zwarte Cross-lied van Hans Keuper: Wi'j laot ons neet de bokse opbinden

11 juli LICHTENVOORDE/ DINXPERLO - Moet het in begrijpelijk dialect, of mag het ook in Keupers-plat? Die vraag stelde Hans Keuper (73) als eerste toen hij van Hendrik Jan Lovink de opdracht kreeg dit jaar het Zwarte Cross-lied te maken.