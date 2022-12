Radeloze ouders uit Duitsland massaal naar Dinxperlo: ‘Moeder met doodziek kind stond te wachten tot we open gingen’

Inbraken bij meerdere horecagele­gen­he­den in de Achterhoek: ‘Dader was uit op snel geld’

WINTERSWIJK - Horecagelegenheden in Miste zijn zaterdagnacht geteisterd door inbraken. Tussen 3.00 en 6.00 uur werd ingebroken in zaken aan de Meenkmolenweg en de Haartweg. Ook aan de Kruittorenstraat in Bredevoort was het raak.

11 december