Ravage na frontale botsing auto en vrachtwagen, maar bestuurders komen met de schrik vrij

MET VIDEO In de wachtrij naar de winter­sport: zijn de gevreesde laadpaalfi­les een blijvertje?

Nederlandse wintersporters met een elektrische auto zouden dit weekend in Duitsland geconfronteerd worden met laadpaalfiles. Onze verslaggever onderzoekt ter plekke of die voorspelling uitkomt. ‘Geen zorgen, ik ben over een kwartiertje aan de beurt.’