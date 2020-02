Rondje Bennie, Angus en de Meilandjes? ‘Achterhoek niet geschikt voor tour langs BN’ers’

Is het al tijd voor een heuse sterrentour in deze streek, zoals die bijvoorbeeld in Hollywood wordt aangeboden?



Martin de la Mar uit Doorwerth denkt van niet. Met zijn bedrijf BN-Tours hield hij jarenlang rondritten door het Gooi, waarbij mensen bekende Nederlanders als Marco Borsato en Linda de Mol konden spotten.



,,De Meilandjes zijn natuurlijk heel erg hot op het moment’’, zegt De la Mar. ,,Meer dan Bennie Jolink en Guus Hiddink. Maar in het Gooi heb je alle A-artiesten bij elkaar, op iedere hoek van de straat één. In de Achterhoek zou je toch wat langer moeten rijden voordat je bij een huis bent.’’



Wat denken de wijnkenners over de komst van de Meilandjes? Bekijk hieronder een video.