Ruim baan voor terrassen in de Achterhoek in coronatijd

Vrijspraak voor mee laten rijden van jongens die op de vlucht waren na overval op snackbar in Wester­voort

28 mei ARNHEM - De twee mannen van 35 jaar uit Loenen en Aalten die werden vervolgd om hun betrokkenheid bij de overval op een snackbar in Westervoort zijn donderdag vrijgesproken. De overval op Jacky’s Place, waarbij de eigenaresse in haar gezicht werd geslagen, was op 17 februari 2018.