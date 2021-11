Ruzie over hekwerk op stoffige zandweg ontspoort: bewoners, boer én gemeente komen er niet meer uit

Minder uitkerin­gen en meer vacatures in de Achterhoek: wil je aan de slag? Kijk dan tussen de technische vacatures!

DOETINCHEM - De economie gaat nog altijd als een speer in de Achterhoek, corona of niet. Op dit moment staan er meer dan 4000 vacatures geregistreerd op de website werk.nl van het UWV. In oktober kende de regio ook een recordlaagte aantal WW-uitkeringen.

20 november