School in Dinxperlo baalt van zoveelste vernieling: ‘Dit had erger kunnen aflopen’

updateDINXPERLO - De Dinxperlose basisschool De Wegwijzer is vorige week opnieuw het doelwit geworden van vandalen. Vermoedelijk jonge vandalen staken de picknicktafel van de school aan de Molenhof in brand.

Het is al de zoveelste vernieling in korte tijd, laat schooldirectrice Saskia Walgemoet weten. Ze baalt flink van de vernielingen. ,,Bekraste kozijnen, ongepaste tekeningen op de stoep, rommel op het plein: ik tref het 's morgens vroeg met grote regelmaat aan. Ook de picknicktafel is al vaker vernield. Heel erg jammer.”

Populair plein

Volgens Walgemoet zag een oplettende overbuurvrouw woensdag dat de tafel in brand stond. Zij doofde daarop de vlammen. Hierdoor valt de schade waarschijnlijk mee. Walgemoet moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren, als de buurvrouw niet op tijd ingreep. ,,Gelukkig maar dat zij dit zag. Het had erger kunnen aflopen, want de picknicktafels staan tegen de gevel van de school.”

Het plein is populair bij veel kinderen in Dinxperlo. Na schooltijd vinden kinderen uit het dorp het volgens Walgemoet fijn om op het plein, dat openbaar toegankelijk is, te spelen. ,,We willen graag dat dit zo blijft. Gezellig spelende of chillende kinderen moeten kunnen blijven komen.”

Aangifte