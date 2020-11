Schooljongen verdacht van vernielingen op begraafplaats

Het politieteam Aalten-Dinxperlo heeft op Facebook een vage foto gezet van de jongen, waarbij alleen zijn opvallende gele jas is te zien. De jongen wordt in verband gebracht met drie vernielingen aan graven op de begraafplaats. De laatste vernieling is afgelopen weekend gepleegd, waarschijnlijk op zaterdagmiddag rond 16 uur.

Jong jongetje

‘We hebben beelden van een verdachte’, schrijft de politie in het bericht. ‘Dit betreft een jong jongetje, die een gele jas aan heeft, met een grijs of blauw vlak op de schouders en met een capuchon.’



De politie schat op basis van het camerabeeld dat het gaat om een jongen die in groep 5, 6 of 7 van de basisschool zit. ‘De jongen kan in Aalten wonen, maar bijvoorbeeld ook in de weekenden op bezoek zijn bij opa en oma of familie.’



Begin oktober ging het om vernielingen aan onder meer bloempotten, die omver waren gegooid en vernield. Dat was half september ook al eens gebeurd.