Schuldbewuste Aaltenaar na mishandeling op Koningsdag: ‘Terecht dat u mij straft’

De Aaltenaar was erg schuldbewust en erkende dat het echt niet kon wat hij had gedaan. ,,Mijn gedrag is dom geweest. Ik had gehoopt dat het slachtoffer hier zou zijn, dan had ik hem mijn excuses kunnen aanbieden”, zei hij. Dat had hij nog niet gedaan omdat hij niet wist of dat slim was, gezien de rechtszaak tegen hem.



,,Ik vind het goed dat u excuses aanbiedt. Dat geeft aan dat u beseft wat u heeft gedaan”, zei de rechter tegen de Aaltenaar. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur waarvan 30 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Precies zoals de officier van justitie had geëist.



De Aaltenaar kon zich vinden in deze straf. ,,Terecht”, antwoordde hij toen de rechter hem vroeg wat hij van de straf vindt. De man, die een baan heeft, wil de werkstraf op zaterdagen voltooien. ,,Ik wil deze hele zaak afronden en verder met mijn leven.”