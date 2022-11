Special Media Award voor cliëntredactie van Achterhoekse instelling Estinea

ACHTERHOEK EN LIEMERS AZSV lijdt pijnlijk verlies bij Flevo Boys, DZC’68 in kopgroep na winst op Nivo Sparta

AZSV had aansluiting met de topteams in de vierde divisie kunnen krijgen, maar de Aaltenaren verloren in de vierde divisie met 1-0 bij Flevo Boys. DZC'68 klopte Nivo Sparta in 1D en de Doetinchemmers zitten in de kopgroep.

30 oktober