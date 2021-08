Tientallen banden gedumpt in Aalten: ‘dit is een grof schandaal’

De partij banden is vermoedelijk in nacht van woensdag op donderdag gedumpt. ,,Wij denken dat daarbij gebruik is gemaakt van een grote bus, eventueel met aanhanger of van een personenauto met aanhanger”, aldus Saris.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de agent geconfronteerd wordt met een dumping van deze omvang. ,,Een paar jaar geleden hadden we ook te maken met een dumper van autobanden. Die zaak hebben we gelukkig kunnen oplossen. Het bleek toen te gaan om een persoon die tegen betaling gebruikte autobanden ophaalde en deze vervolgens in de natuur achterliet.”

Of dat nu ook het geval is, is nog niet duidelijk. ,,Dat zijn we aan het onderzoeken. We hopen dat we, net als de vorige keer, de dader snel te pakken hebben. Het dumpen van autobanden in de natuur is een zeer kwalijke zaak.”

Kostbaar klusje

Het ruimen van de banden is nu taak van de gemeente. ,,Dat is helaas een kostbaar klusje, omdat de banden vervolgens ook via de juiste manier afgevoerd moeten worden”, laat Saris weten.

,,Mochten mensen iets gezien hebben van de dumping, of in de buurt van de weg een verdacht voertuig gezien hebben, dan horen wij dat graag. Zij kunnen deze informatie via 0900-8844 met ons delen.”

Volledig scherm Op een zandweg in Aalten zijn een groot aantal gebruikte autobanden gedumpt. © Politie