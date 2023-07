Tom is ongeneeslijk ziek en wil nog één keer Bløf zien op uitverkochte Zwarte Cross, krijgt hij een kaartje?

updateTom van Beusekom is ongeneeslijk ziek. Maar een bucketlist heeft de 32-jarige Bredevoorter niet. Alhoewel? Een optreden van zijn lievelingsband BLØF in praktisch zijn achtertuin? Dát kan hij niet aan zich voorbij laten gaan. Eén probleem: de Zeeuwen spelen op de Zwarte Cross en daar is geen ticket meer voor te krijgen.