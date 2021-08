Treinenfanaat (10) voor derde keer slachtoffer van diefstal uit zijn groentekraampje in Aalten

Motorrij­der wil botsing met andere motor voorkomen maar raakt daarbij zelf zwaarge­wond

21 juli BARLO, DUITSLAND - Een motorrijder die een botsing met een andere motor wilde voorkomen, is zelf zwaargewond geraakt. Hij reed in Barlo, net over de grens bij Aalten, toen hij uit wilde wijken voor een tegemoetkomende motor. Hierbij botste hij tegen een verkeersbord en viel hij in de sloot.