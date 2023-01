Turbopaal in Aalten: elektrische auto in kwartier tijd opgeladen om 250 kilometer te rijden

AALTEN - Razendsnel je elektrische auto opladen kan voortaan in Aalten. Daar is aan de Hamelandroute 92 een nieuwe laadpaal geplaatst voor elektrische auto’s. De laadpaal genaamd Terra 360 zou de snelste in Nederland zijn.

Dat er een laadpaal staat, is op zich niet heel bijzonder. Elektrisch rijden wordt steeds populairder en de laadpalen schieten als paddenstoelen uit de grond. Toch is er een nadeel: gemiddeld duurt het 2 tot 4,5 uur om via een openbare laadpaal de accu van een auto op te laden.



Snelladers doen er veel minder lang over, maar daar zijn er nog niet veel van te vinden in de Achterhoek.

Uniek in Nederland

Des te bijzonderder is het dat juist Aalten de nieuwe plek is waar de Terra 360 verschijnt. Momenteel zijn er pas twee van deze turboladers in Nederland. De paal kan in een kwartier tijd de auto van voldoende energie voorzien om zo’n 250 kilometer te rijden.

Het bedrijf Reinders plaatste deze paal op zijn bedrijventerrein in de hoop om zo elektrisch rijden aantrekkelijker te maken in de regio. De prijs per kWh is 80 cent.

Volgens de ANWB ligt de gemiddelde prijs voor snelladen in Nederland tussen de 65 en 90 cent.