Twee keer goud en vijf keer zilver in Wenen voor wijnen Achterhoekse wijnbouwers

„Dat is echt heel bijzonder. Uiteraard zijn we daar heel blij mee”, zegt Rob Roth van de Coöperatief Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers (CVAW). Naast de twee gouden en vijf zilveren medailles waren er ook nog twee keurzegels voor de bij de CVAW aangesloten wijnboeren. Het ging allemaal om wijnen uit 2018.

Moj's Kieken en Weerkommn

Afgeslankt

„Onze coöperatie mag dan afgeslankt zijn, het heeft aan passie en kwaliteit zeker niet ingeboet”, aldus Rob Roth. „Deze prijzen zorgen voor erkenning. Het geeft aan dat we goed bezig zijn en dat onze streek zeer geschikt is om mooie wijnen te maken.” Roth is zelf wijnboer op Wijnhoeve Elanova in Vorden.

Acht aangesloten leden

De Coöperatief Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers bestaat uit: Wijnhoeve Kunneman in Geesteren, Wijngoed Kranenburg in Vorden/Kranenburg, Wijnboerderij De Fiere Wijnakker in Zutphen, Wijnhoeve Elanova in Vorden, Wijngoed De Hennepe in Aalten en Wijngaard Schepershof in Groenlo.