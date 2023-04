‘Uitbehandeld klinkt als een doodvonnis’; Aaltenaar Ron geniet nog van het leven dankzij palliatieve zorg

,,De specialist vertelde dat ik uitbehandeld was. Ik ga dood, dacht ik als eerste. Dat was twee jaar geleden en ik leef nog steeds. Je bent nooit uitbehandeld, weet ik nu.” Ron Eppink (62) uit Aalten krijgt sinds die mededeling palliatieve zorg, zorg die draait om verlichting en niet om genezing.

Deze lente is de campagne ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld’ van start gegaan om meer aandacht te geven aan de mogelijkheden van palliatieve zorg. En die aandacht is hard nodig, vindt Eppink. ,,Uitbehandeld is zo’n naar woord. Het is net alsof een doodvonnis is uitgesproken en er niets meer gedaan kan worden. Ik zei tegen mijn specialist: laat me nu niet in de steek. Help me.”

Rond Eppink is een palliatief team opgezet, in samenspraak met specialisten en huisarts, om te kijken hoe de Aaltenaar het best geholpen kon worden. Zo’n team is geen vanzelfsprekendheid, weet Joke Wieggers. Zij is longverpleegkundige en palliatieve-zorgverpleegkundige in de thuiszorg bij Sensire.

,,Palliatieve zorg wordt niet standaard aangeboden. Je moet er soms echt zelf naar vragen. Specialisten zijn vaak gericht op de medische kant van het verhaal. Dat is niet zo vreemd natuurlijk, maar daarbij wordt nogal eens vergeten dat er ook een vervolgtraject is. Een traject om iemands lijden te verminderen in tijden van achteruitgang. Er is zo veel mogelijk op dat gebied.”

Popcornlong

,,Zonder die palliatieve zorg had ik hier nu niet gezeten”, verzekert Eppink. ,,Ik ben een van de veertig Nederlanders met een popcornlong (bronchiolitis obliterans, GM). Simpel gezegd: Mijn longblaasjes knappen kapot, waarna er een laagje overheen komt. Onherstelbaar. Inmiddels zit mijn longcapaciteit onder de 20 procent. Ik kan bijna niks meer. Als ik iets doe, kost dat veel energie. En dat gaat niet samen.”

Wieggers komt eens in de zes weken langs voor een gesprek met Eppink, maar als het nodig is, komt ze vaker. ,,Dan bespreken we alle mogelijkheden om het leven dragelijk te houden en als het kan zelfs leuk”, vertelt de verpleegkundige. ,,Met medicijnen, met hulpmiddelen. Door te kijken naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden.

Een voorbeeld? Ron had door zijn ziekte veel moeite met eten. Zijn partner maakte zich grote zorgen. Nu hebben we geregeld dat hij ’s nachts sondevoeding krijgt, die hij nodig heeft. Als hij dan overdag wat wil eten of wil snacken, dan kan dat gewoon. Het noodzakelijke is binnen, de rest is voor het genieten.”

Quote Het is anders niet te doen. Ron Eppink

De palliatieve zorg is daarom niet alleen voor Eppink een grote uitkomst, maar ook voor zijn partner. ,,Het is anders niet te doen”, weet Eppink. ,,Niet voor mij, niet voor mij partner. Voor hem is Joke ook een vraagbaak. Soms is hij er bij, stelt hij vragen. Hoe hij het beste kan reageren, wat verstandig is, hoe hij moet omgaan met mijn ziekte. Dat geeft hem inzicht en helpt ons echt verder.”