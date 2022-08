Uitstervend beroep? Nee hoor: ‘Ik zie me de komende veertig jaar nog wel op de molen aan het werk’

Vrogger en now De kick van zingende stenen: Martie is al decennia de vaste molenaar van de Wenninkmo­len in Lintelo

Als het waait is hij naar eigen zeggen niet te houden. Maar eigenlijk kriebelt het altijd wel bij Martie te Brake (65), de molenaar van de Wenninkmolen in Lintelo. ,,Wekelijks ben ik er een keer of drie. Ook als er niet gemalen kan worden, want er is altijd wel wat te doen aan onderhoud.”

6 augustus