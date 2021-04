Uitzondering voor Dinxperlo en Suderwick: niet langer coronatest nodig

Meisje (15) moet gratis werken volgens woedende vader: Jumbo voelt zich ‘aan schandpaal genageld’

26 maart AALTEN - Wel werken, maar niet betaald krijgen: dat treft de 15-jarige dochter van Arjan van de Groep in de lokale supermarkt in Aalten. Hij is woedend. ,,Belachelijk, dit is puur onrecht”, zegt hij.