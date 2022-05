Van dit Aaltense chemiebedrijf heeft iedereen wel iets in de kast staan: elk uur rollen 30.000 flessen van de band

Waarschu­wing: zet nog gauw planten vast en berg tuinmeu­bels op vanwege naderend onweer

NIJMEGEN - Berg nog gauw nog losse voorwerpen in de tuin op of zet ze vast, zodat planten, tuinmeubels of containers niet tegen de ruiten aan worden geblazen. Zorg verder dat ramen en deuren gesloten zijn en blijf binnen tijdens het onweer.

20 mei