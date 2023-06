Vandaag kans op bewolkte dag in Aalten

met tijdlijn Zoekteam stopt speurtocht naar vermiste Frans Udink (71): ‘Het is wachten op de gouden tip’

Het zoekteam van Search and Rescue (SAR) is gestopt met actief speuren naar de vermiste Frans Udink (71) uit Velp. Van Udink is sinds 1 juni niets meer vernomen, wat betekent dat de verstandelijk beperkte man al bijna één maand vermist is.