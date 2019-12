Veel schade bij grote brand bij bouwbedrijf in De Heurne: ‘mijn broer wilde nog verder de schuur in’

Afvalinza­me­ling wordt overal duurder, behalve in Aalten

7 december DOETINCHEM / AALTEN - Steeds beter afval scheiden is goed voor het milieu, maar niet per definitie ook voor je portemonnee. Bijna alle Achterhoekers moeten het komend jaar meer betalen voor de verwerking van hun afval. Alleen in Aalten zijn er lachende gezichten. Een huishouden betaalt hier op jaarbasis 97 euro. Dat is minstens twee keer zo goedkoop als in iedere andere gemeente.