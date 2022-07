Verder kijken dan de zakelijke optelsom: ‘Ouderen laten samenwonen, letterlijk tot de dood hen scheidt’

Tot 200 euro subsidie voor gebruiken wasbare luiers in Aalten

Ouders die hun baby niet in wegwerp-, maar in wasbare luiers steken kunnen van de gemeente Aalten tot wel 200 euro krijgen om deze luiers aan te schaffen. De gemeente is de actie gestart om de afvalberg kleiner te maken. Volgens de gemeente is er door het gebruik van wasbare luiers per kind per jaar zo'n 250 kilo afval minder.

4 juni