Vermiste demente vrouw (89) wordt dood gevonden in rivier de Aa in Borken

Aalten en Oost Gelre: het kan ook zonder muziek­school Boogie Woogie

19 mei AALTEN/WINTERSWIJK - Aalten en Oost Gelre denken na over de mogelijkheid om hun inwoners muziekonderwijs te laten volgen zonder Boogie Woogie in Winterswijk. In de gemeente Aalten gebeurt dat al voor de inwoners in Dinxperlo. Oost Gelre denkt ook aan onderwijs dat voor de muziekverenigingen zelf wordt geregeld.