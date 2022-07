Vertrekkende Zwarte Crossers rijden alcoholfuik in, politie: ‘We hebben meer dan 1.000 tests afgenomen’

Op het festival is veel alcohol ingenomen en om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan op de weg, zijn alle bestuurders maandagmorgen onderworpen aan een alcoholcontrole. Langs de provinciale weg N313 (Hamelandroute) stonden tientallen agenten om de bestuurders te testen op (rest)alcohol in het bloed.



Al vroeg werd er iemand aangehouden, die te veel had gedronken om nog een auto te mogen besturen. Opvallend: diegene was níet afkomstig van de Zwarte Cross, laat de politie weten. ,,De man was onderweg naar zijn werk, maar had te veel alcohol in zijn bloed om te mogen rijden”, zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.



De man kreeg een rijverbod van twee uur, waarna hij weer verder mocht.



In totaal zijn twintig mensen uit de auto gehaald die te veel alcohol in het bloed hadden. Eén iemand had drugs op, welke drugs dat zijn geweest moet blijken uit een bloedproef.



De politie is tevreden over de resultaten. ,,We hebben meer dan 1.000 alcoholtests afgenomen, als er dan ‘maar’ twintig mensen te veel op hebben is dat iets waar wij tevreden mee zijn”, zegt Westerhoff.