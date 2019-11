Vier inzittenden opgepakt op N317 in Ulft: man mogelijk tegen zin in meegenomen

INTOCHT SINTERKLAAS Sinter­klaas is in de Achterhoek en op deze dag komt hij bij jou aan

15:19 Het Sinterklaasjournaal is weer bezig op tv, de winkels liggen vol met snoep en cadeau-artikelen. En menig hart klopt alweer voor het kinderfeest. Sinterklaas arriveert in Nederland en komt ook aan in de Achterhoek. Hier lees je wanneer hij bij jou in de buurt weer verschijnt.