Voetganger in Aalten gewond door aanrijding met vrachtwagen

Het oosten van het land wordt over honderd jaar een hotspot dankzij zijn hoge ligging

7 januari Wageningse wetenschappers maakten een kaart van hoe Nederland er in 2120 uit zou moeten zien, als we de natuur een kans willen geven. Dat betekent: veel meer bomen, bredere rivieren en grotere steden in het oosten van het land. De Achterhoek als metropool?