Voor Nederlanders fataal grindongeval was 'noodlottig ongeluk'

Coöperatie­ve Werktuigen­ver­e­ni­ging Barlo wint Agroscoop­bo­kaal

17 mei AALTEN - De Coöperatieve Werktuigenvereniging Barlo in Aalten is de winnaar van de Agroscoopbokaal 2018 in de categorie loonwerk. Het bedrijf werd vandaag in Beesd in het zonnetje gezet door Boer Zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers.