Voorkeur voor nieuwe coalitie in Aalten; CDA samen met GemeenteBelangen en PP

Opnieuw dreigt sluiting van vier katholieke kerken in de Achterhoek: ‘Er is geen opstand meer maar acceptatie’

DOETINCHEM/ETTEN/GENDRINGEN - Opnieuw dreigen vier rooms-katholieke kerken in de Achterhoekse megaparochie Maria Laetita te sluiten. Behalve de kerk in Dinxperlo lijken ook de godshuizen in Etten en Gendringen voor 2026 dicht te gaan. Gaanderen krijgt mogelijk nog wat respijt.

6 april