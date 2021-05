Vrouw (88) gewond na aanrijding met kind op de fiets: jongetje ‘in voetbalbroek’ fietst door

In feloranje eend op weg voor lintjesre­gen 2021

26 april AALTEN - In een stemmige, felgekleurde oranje eend, versierd met linten in de nationale driekleur, is burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten vanmorgen om kwart over zeven al op pad gegaan om lintjes op te spelden bij de gelukkigen in zijn gemeente. ,,Althans, dat hopen we, dat ze er gelukkig mee zijn”, zegt Stapelkamp, zittend op de passagiersstoel van de Citroën 2CV.