Waarom Achterhoekse overwegen snel dicht moeten

Te weinig aed's buiten werktijd in de Achterhoek

10 oktober DOETINCHEM - De Achterhoek telt te weinig reanimatieapparaten die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Dat concludeert de Hartstichting, die zich inzet voor meer aed's in Nederland. Een groot probleem is dat lang niet alle aed's continu te gebruiken zijn, omdat ze in een winkelpand of clubgebouw hangen. Daarnaast zouden nog steeds onvoldoende mensen weten hoe zo'n defibrillator werkt.