Wéér ‘steekincident’ in Achterhoek: Aaltenaar (23) valt uit het niets chauffeur van DHL aan

updateAALTEN - Een chauffeur van koeriersdienst DHL is donderdagochtend uit het niets aangevallen met een scherp voorwerp in Aalten. Als verdachte wordt een 23-jarige Aaltenaar gezien. Deze man is inmiddels aangehouden door de politie. De chauffeur raakte lichtgewond. Het was alweer het vierde steekincident in een paar weken tijd in de Achterhoek.