Wéér steekpartij in Achterhoek: Aaltenaar (23) valt uit het niets slachtoffer aan

updateAALTEN - Donderdagmiddag heeft rond 12.15 uur een steekpartij in Aalten plaatsgevonden. De politie heeft hiervoor een 23-jarige Aaltenaar aangehouden. Het slachtoffer is lichtgewond geraakt en is gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Het is de vierde steekpartij in een paar weken tijd in de Achterhoek.