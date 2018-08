Weer tijgermug in Aalten aangetroffen

Vorig jaar zijn in het dorp ongeveer honderd tijgermuggen en larven gevonden. Daarom is dit jaar drie keer nabehandeld. Hierbij zijn meerdere larven gedood. Ook zijn diverse vallen geplaatst. Nu blijkt er toch weer een tijgermug gevonden te zijn. De muggen leggen eitjes in stilstaand water in potjes, gieters en regentonnen. Deze broedplaatsen worden verwijderd of behandeld met een biologisch larvendodend middel.



De Aziatische tijgermug is een exoot, die mogelijk ziekten als knokkelkoorts en zikakoorts kan verspreiden. De kans dat dit gebeurt, is overigens te verwaarlozen. Maar om verspreiding van deze ziektes in de toekomst te kunnen voorkomen, is er voor gekozen om de mug intensief te bestrijden.