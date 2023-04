Werd Aaltense ‘dokter van het verzet’ aangezien voor ‘German soldier’ of is hij tóch vermoord door de SS?

‘Haagse kennis over platteland beperkt vanuit Rand­stad-bub­bel’

De kennis in Den Haag is beperkt wanneer het gaat om het levensgevoel en cultuur op het platteland. ,,Ons voorzieningenniveau is hier in de Achterhoek heel anders, veel minder. Maar daar is lastig wat bij voor te stellen, als je constant in je Randstad-bubbel zit.”