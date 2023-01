Wietkwekerij ontdekt in Aalten in grote oplichtingszaak: man uit Bemmel fleste twintig slachtoffers voor tonnen

‘Zonnepane­len zijn het nieuwe asbest’; omwonenden verzetten zich tegen zonnepark bij Groenlo

Heeft de gemeente Oost Gelre in juli terecht of onterecht een vergunning afgegeven voor de aanleg van zonnepark De Zomereiken in het buurtschap Zwolle bij Groenlo? Het antwoord is aan de Arnhemse bestuursrechter, die moet oordelen over de bezwaren van de omwonenden.

