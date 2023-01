Wietkwekerij ontmanteld in Aalten in onderzoek naar oplichting: mannen uit Bemmel, Arnhem en Huissen opgepakt

updateIn een bedrijfspand op de hoek van de Vierde Broekdijk in Aalten heeft de politie woensdagmorgen een inval gedaan. In het gebouw vonden agenten een professioneel ingerichte wietplantage.

De inval in Aalten had te maken met een lopend onderzoek naar een oplichter uit Huissen, die volgens de politie meer dan twintig slachtoffers heeft gemaakt. Het bedrijfspand in Aalten stond op zijn naam. Hier zijn twee mannen uit Arnhem en Huissen (beiden 36 jaar oud) opgepakt.

Later is er ook nog een 34-jarige man uit Aalten aangehouden in verband met de wietplantage.

Behalve een plantage is hier ook een wietdrogerij gevonden. Een hoeveelheid gedroogde wiet is in beslag genomen, net als de zo’n achthonderd planten in de kwekerij. die worden vernietigd.



De verdachten zitten vast en hun rol bij de verschillende zaken wordt verder onderzocht.



Een gespecialiseerd bedrijf heeft de wietplanten vernietigd. De aanwezige kweekapparatuur is in beslag genomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.