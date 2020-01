Wordt het de prijswinnende pannenkoek of toch de klassieker bij ’t Noorden?

Of je Worst Lust?! heet de winnende creatie van de Aaltense kok. Een pannenkoek met zuurkool, gekookt in Borghman Bokbier, kookworst en rookworst, prei en gegarneerd met uitgebakken spek, croutons en augurkmayo. O ja, ook nog een chipje van zoete aardappel. Het klinkt in ieder geval heel anders dan een appelpannenkoek. De parkeerplaats van ’t Noorden in de verre Achterhoek is enorm en verlicht als een voetbalveld tijdens een avondmatch. Op een zandbult staat een groot hart, bestemd voor de Achterhoek, en bij binnenkomst zien we in een zaal naast het restaurant de band soundchecken voor het feest dat hier vanavond wordt gehouden. Lange tafels, grote dansvloer, veel obers en livemuziek op een verhoging is hier het concept. Zeker weten dat je je hier ook met dialect goed kunt redden.

We schuiven aan op treinbankjes

Het restaurant is in de sfeer van een station ingericht. We schuiven letterlijk aan op treinbankjes en eens in de vijf minuten rijdt boven ons hoofd een speelgoedtrein langs.



De stroop en de poedersuiker staan in een klomp op tafel, gewoon in de plastic knijpfles, en verder is het een eenvoudige maar nette zaak. Zonder de typische oud-Hollandse rood-wit geblokte kleedjes, maar modern is het zeker ook niet.



De variaties met de klassiekers met spek en appel en banaan lijken eindeloos en dan zijn er nog de lokale pannenkoeken. Ze zijn vernoemd naar de buurtschappen rond Aalten en bevatten veel worst, fricandeau en spek, maar een echte link tussen dorp en wat erop ligt, zie ik niet.



Het exotische segment biedt zelfs carpaccio op de pannenkoek en shoarma met knoflooksaus. En waarom ook niet, eigenlijk is een pannenkoek een heel neutrale drager van smaken.