Zeldzame 100 jaar oude 'Grolsch’-beugelfles opgegraven in Dinxperlo: ‘Naar het museum?’

Joop Sarsplein genomi­neerd voor provincia­le prijs; ook Sealing Valley en Witten­horst

12 augustus DOETINCHEM - Het Joop Sarsplein in Doetinchem is een van de twintig projecten die zijn genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Ook Sealing Valley in Aalten en boerderij Wittenhorst in Stokkum dingen mee.