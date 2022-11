Zeven gewonden bij frontale botsing twee auto's in De Heurne

Vermiste 77-jarige man uit Bocholt is weer terecht

BOCHOLT - De vermist 77-jarige uit Bocholt is weer terecht, dat meldt de Duitse politie. Diverse eenheden en een speurhond zochten naar de man die rond 16.30 uur zijn woning in Bocholt had verlaten, net over de grens bij Dinxperlo.

