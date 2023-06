Zoekteam stopt speurtocht naar vermiste Frans Udink (71): ‘Het is wachten op de gouden tip’

Flyers vermiste Frans Udink verspreid in Duitse grensplaat­sen

In de zoektocht naar de vermiste Frans Udink (71) heeft Search and Rescue (SAR) flyers verspreid in de Duitse grensplaatsen tussen ongeveer Bocholt en Emmerik. Nog altijd is er geen spoor van de verstandelijk beperkte Velpenaar die sinds 1 juni wordt vermist.