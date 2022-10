Zorgwoning aan huis is voortaan geen probleem meer in Aalten

De levensloopwoningen worden gezien als ‘mooie oplossing’ vooruitlopend op mogelijk intensieve mantelzorg. ,,Steeds meer inwoners vragen of ze op hun erf een levensloopbestendige woning mogen bijbouwen. Ze willen bijvoorbeeld hun ouders in de buurt houden, ook als er nog niet direct zorg nodig is. Dat past ook bij ons, als een moderne vorm van naoberschap”, zegt wethouder Ted Kok.



De levensloopwoning wordt door Aalten gezien als de voorloper van de mantelzorgwoning. Bij veel oudere inwoners voor wie een intensieve zorgrelatie nog niet van toepassing is, zou de levensloopwoning een passende oplossing zijn, is de gedachte.



Er is dan ook geen zorgindicatie nodig om de woning te kunnen bouwen op het eigen erf.