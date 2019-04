Zuivel met een keurmerk komt van koeien in IJzerlo

Update Grote brand net over de grens bij Dinxperlo: leegstaan­de boerderij stond in lichter­laaie

15 april DINXPERLO/SPORK- Net over de grens bij Dinxperlo in Duitsland woedde een zeer grote brand in een leegstaande boerderij aan de Emsingsweg. Zowel brandweer uit Duitsland als Nederland is aanwezig.