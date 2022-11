Zwaar ongeluk met zeven gewonden was frontale aanrijding: ‘22-jarige bestuurder kwam op verkeerde weghelft’

De koopman schreeuwt amper meer; Aaltense weekmarkt viert 125-jarig bestaan

AALTEN - Er zijn nog maar twaalf kraamhouders, maar die vieren op de weekmarkt in Aalten een bijzonder jubileum. Want al liefst 125 jaar lang staan er kramen in het centrum van het dorp . Al is het niet meer als vanouds. ,,De sfeer is minder geworden.”

3 november