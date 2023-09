indebuurt.nl Sit back, relax and enjoy: Doetinchem als gaststad van befaamde tv-show

Vanaf De Bleek in Doetinchem werd in 1977 een aflevering opgenomen van de befaamde tv-show Spel Zonder Grenzen. Het gevoel van nostalgie en vooral de ongedwongen gezelligheid druipt er soms vanaf. Als echte Doetinchemmer moet je dat echt even zien.