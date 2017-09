Aanvoerder Achilles’29 na bekerloting: Ik ben voor altijd NEC’er

Maar wat als de aanvallende middenvelder van Achilles straks in een strafschoppenserie NEC uit het bekertoernooi kan schieten? ,,Dan schiet ik die bal er gewoon in. Ik ben een sportman, hè. Ik wil wel gewoon winnen van NEC.”



De lach die volgt is veelzeggend. Van de Beek kan niet wachten. Eind oktober speelt hij voor het eerst in de Goffert. ,,Ik denk dat ik de helft van de mensen in het stadion ken. Dat is misschien nog wel het mooiste van alles.”



Twee keer eerder speelde Van de Beek met Achilles in Groesbeek tegen NEC. Het waren oefenduels, waarvan de laatste vorige zomer zelfs met 5-1 werd gewonnen. ,,Dat ging nergens over. Dit is echt totaal anders. Dit is voor de beker, hier staat wat op het spel.”