Achilles ’29 in de Goffert op zoek naar eerherstel

De 54-jarige Meijers: ,,De laatste anderhalf jaar is klote. Het doet pijn de andere kant van het succes mee te maken. Maar ik heb een geweldige tijd gehad als trainer en dat weegt op tegen de laatste periode.’’



Ook de trainer zag de opmars in zijn trainerscarrière stokken. Meijers maakte na het successeizoen 2011-2012 de stap naar de profs. Maar Helmond Sport, waar hij met een de vierde plek een goed eerste seizoen draaide, schoof hem al vroeg in zijn tweede jaar aan de kant. Via de amateurs van JVC uit Cuijk keerde hij twee seizoenen geleden terug bij, toen nog, profclub Achilles. Daarmee degradeerde hij vorig afgelopen seizoen weer naar het amateurniveau.



De Nijmegenaar: ,,In het profvoetbal kwam ik in een gevaarlijke wereld, een slangenkuil, waar ik een nobody was. Ik stond achtste op zes punten van de koploper toen Helmond Sport mij ontsloeg. Dat heeft mijn carrière bepaald. Ik krijg geen derde kans meer in het betaald voetbal. Dat heb ik achter me gelaten.’’