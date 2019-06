Achilles’29 zet technisch manager aan de kant na onderzoek naar uitbuiting

Bovendien zouden ze bijna drie weken hebben moeten overnachten in de barruimtes van De Linde in Groesbeek, het uitgaanscentrum waar Derks mede-eigenaar van is.



Derks heeft bovendien meerdere spelers onder andere namen mee laten doen bij Jong Achilles, blijkt uit onderzoek van de Gelderlander. De KNVB doet nu onderzoek daar naar, stelt clubvoorzitter Van der Horst. Derks was officieel assistent bij Jong Achilles, dat uitkwam in de beloftencompetitie. Hij beschikt niet over de juiste diploma’s om hoofdcoach te mogen zijn, maar in de praktijk had de technisch manager van de club de leiding over het team.