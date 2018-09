Arno Arts eist bij rechter trainerspositie Achilles'29 op

Arts werd deze winter aangesteld als interim-trainer bij Achilles voor de rest van afgelopen seizoen. Hij was ervan overtuigd dat de Groesbeekse voetbalclub vervolgens zijn contract voor het lopende seizoen had verlengd. De Groesbeekse voetbalclub, die financiële problemen heeft, ontkende dat.



Technisch directeur Frans Derks van Achilles had in februari volgens Arts toegezegd dat hij ook dit seizoen trainer zou zijn. Achilles stelde in de rechtszaal dat Derks die toezegging best gedaan zou kunnen hebben, maar dat hij daar niets over te zeggen had. Daardoor zou die afspraak niet rechtsgeldig zijn.



De inwoner van Milsbeek stelde ook dat Elrie Bakker-Derks, destijds het enige bestuurslid van Achilles, in een e-mail had toegezegd dat zijn contract zou worden verlengd. Volgens de Groesbeekse club werd Arts in de e-mail alleen een contractvoorstel in het vooruitzicht gesteld. Bovendien op de voorwaarde dat het goed zou gaan met de voetbalclub, wat niet het geval was.