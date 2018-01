Frans Derks interim-trainer Achilles’29

Achilles'29 kan ook na faillissement in de tweede divisie blijven

4 januari ZEIST/ GROESBEEK - De teams van Achilles’29 blijven voorlopig in de competitie. Zelfs bij een afgerond faillissement van de bv is de Groesbeekse voetbalclub niet per definitie de plek in de tweede divisie kwijt. Bovendien kunnen de spelers niet zomaar naar een andere club overstappen.