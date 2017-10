Spelers Achilles voetballen weer na staking

De spelers van Achilles gingen maandag in staking, omdat zij inmiddels drie weken wachten op het salaris voor augustus. Het is de vijfde maand op rij dat de club betalingsproblemen heeft.



Spelers wilden dinsdag geen tekst en uitleg geven over hun besluit om weer te gaan trainen. Verschillende bronnen melden wel dat er weer voldoende vertrouwen is in de clubleiding en dat er een oplossing komt voor de problemen.